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Мичков, Голдобин и Яковлев на одном льду. Фестиваль КХЛ 3х3 уже завтра!

С 6 по 12 июля в Москве на «ЦСКА Арене» проходит Суперфинал Чемпионата КХЛ 3х3 – кульминация первого в истории сезона, сыгранного в новом формате. 

8 июля в рамках программы Суперфинала состоится Фестиваль КХЛ 3х3: звезды клубов FONBET КХЛ и НХЛ сыграют по правилами КХЛ 3х3 в составах четырех сборных под управлением именитых наставников. Среди участников: Матвей Мичков, Егор Яковлев, Сергей Толчинский, Николай Голдобин, Никита Гребенкин, Иван Просветов и другие.

Формат КХЛ 3х3 — это максимальная скорость, минимум пауз, короткие матчи и много голов. Матчи проходят в три периода по 7 минут «чистого» времени, а пространство для манёвра создаёт специальная площадка размером 34×18 метров, адаптированная под динамику формата. В 3х3 принимают участие молодые и перспективные игроки, а также хоккеисты клубов FONBET Чемпионата КХЛ. 

В рамках Фестиваля запланирована музыкальная программа с участием  — SLAVA SKRIPKA и ZVONKIY, челленджи с хоккейными блоггерами, а также акции от партнеров КХЛ 3х3.  Начало программы 8 июля в 17:30.

Подробное расписание матчей, составы команд и билеты на официальном сайте: https://3x3.khl.ru

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