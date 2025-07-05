«Реал» обыгрывает «Боруссию» – 2:0. Букмекеры считают, что в матче будет еще один гол

«Реал» играет с «Боруссией» Дортмунд в 1/4 финала клубного ЧМ (2:0, перерыв).

Победа мадридцев в 1-м тайме с форой (-1,5) сыграла с коэффициентом 5.00. Тотал больше 1,5 гола до перерыва зашел за 2.22.

Букмекеры дают 1.11 на тотал больше 2,5 голов в матче. Если команды забьют 3+ гола мяча сыграет коэффициент 2.08.

Победитель матча сыграет с «ПСЖ» в полуфинале.

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