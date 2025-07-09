«Челси» победил «Флуминенсе» (2:0) и вышел в финал КЧМ – до старта турнира на это давали 13%
«Челси» победил «Флуминенсе» (2:0) в полуфинале клубного чемпионата мира.
Дубль в составе лондонского клуба оформил Жоао Педро. Нападающий провел второй матч за «Челси» после перехода из «Брайтона».
До старта турнира на выход «Челси» в финал КЧМ давали коэффициент 7.50, что соответствовало вероятности в 13%.
Лондонцы сыграют в финале клубного чемпионата мира с победителем матча «Реал» – «ПСЖ».
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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