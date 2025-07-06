Ферстаппен и Пиастри – главные фавориты Гран-при Великобритании. Норрис и Хэмилтон – в топ-5 у букмекеров

Букмекеры считают Макса Ферстаппена и Оскара Пиастри главными фаворитами Гран-при Великобритании.

Ферстаппен стал лучшим в квалификации, Пиастри финишировал вторым, Норрис – третьим.

Ферстаппен и Пиастри получили одинаковые коэффициенты на победу в гонке – по 2.75. Норрис котируется третьим за 4.40.

Четвертым идет Льюис Хэмилтон (7.70), пятым – Шарль Леклер (13.00).

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