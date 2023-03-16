Игрок БЕТСИТИ угадал исход всех ответных матчей 1/8 финала ЛЧ и умножил ставку в 313 раз

Счастливчик собрал в свой экспресс восемь матчей.

Игрок БЕТСИТИ собрал в экспресс исходы всех восьми ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов и загрузил на него 1 000 рублей. Коэффициент составил 313.2.

Вот, что вошло в его ставку:

● Ман Сити – Лейпциг, П1 – коэффициент 1.51 (счет – 7:0);

● Наполи – Айнтрахт, П1 – 1.58 (3:0);

● Бенфика – Брюгге, П1 – 1.45 ( 5:1);

● Челси – Боруссия Д, П1 – 1.83 (2:0);

● Реал – Ливерпуль, П1 – 2.10 (1:0);

● Порту – Интер, Х – 3.60 (0:0);

● Тоттенхэм – Милан, Х – 3.50 (0:0);

● Бавария – ПСЖ, П1 – 1.87 (2:0)

В итоге все прошло по сценарию игрока. «Бенфика» во второй раз с легкостью разобралась с бельгийским «Брюгге, «Челси» дома обыграл с нужным счетом дортмундскую «Боруссию» – 2:0.

«Тоттенхэм» Антонио Конте сыграл в унылую нулевую ничью с «Миланом», а «Бавария» с легкостью одолела «ПСЖ» – 2:0.

Спустя неделю результаты матчей также не подвели. «Сити» разгромил «Лейпциг» благодаря Эрлингу Холланду. «Интер» скатал нули в Португалии. «Наполи» ожидаемо обыграл «Айнтрахт».

Итоговый выигрыш беттору принес победный гол нападающего «Реала» Карима Бензема в ворота «Ливерпуля». Француз забил на 78-й минуте и принес игроку 313 200 рублей.

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