Розыгрыш 20 000 000 ₽ – рекордная акция БЕТСИТИ

31 марта БЕТСИТИ исполнится 20 лет. В честь юбилея букмекер разыграет рекордный призовой фонд в своей истории – 20 000 000 рублей.

Для участия достаточно делать ставки от 100 рублей с коэффициентом от 1.50 на сайте или в мобильном приложении букмекера.

Чем больше сумма ставки и коэффициент, тем больше начисляется баллов.

Розыгрыш призового фонда пройдет в два этапа.

Первый этап – с 1 по 30 марта

В зависимости от суммы ставки баллы идут в зачет одного из трех дивизионов.

● Второй дивизион – от 100 рублей;

● Первый Дивизион – от 3000 рублей;

● Премьер-лига – от 10 000 рублей.

Топ-5 участников в каждом дивизионе получат фрибеты, а победитель Премьер-лиги – 2 000 000 рублей.

Всего 15 призовых мест. Можно одновременно участвовать в нескольких дивизионах.

Общий призовой фонд этапа – 10 000 000 рублей.

Второй этап – с 1 по 5 апреля

Розыгрыш еще 10 000 000 рублей пройдет среди остальных участников акции. За каждые десять заработанных баллов игроки получат по одному купону.

Чем больше купонов, тем больше шансов на победу.

По десять участников каждого дивизиона получат фрибеты, а два победителя Премьер-лиги – по 1 500 000 рублей.

Всего 30 призовых мест. Один участник = один приз.

Новых игроков БЕТСИТИ радует еще и приветственным бонусом до 100 000 рублей.

Полные правила акции.