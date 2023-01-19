«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм»: прогноз Романа Нагучева на матч АПЛ 19 января

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19 января в 23:00 по московскому времени в перенесенном матче 7-го тура АПЛ «Манчестер Сити» примет «Тоттенхэм». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор Фонбет Роман Нагучев.

В какой форме «Манчестер Сити»

После ЧМ-2022 «Сити» находится не в лучшем состоянии. В АПЛ «горожане» потеряли очки в 2 из 4 матчей. Они победили «Лидс» (3:1), сыграли вничью с «Эвертоном» (1:1), одолели «Челси» (1:0) и потерпели поражение в манчестерском дерби с «Юнайтед» (1:2). В результате неудачного отрезка подопечные Пепа Гвардиолы отстали от лидирующего «Арсенала» уже на 8 очков. К тому же манкунианцы неожиданно вылетели из Кубка английской лиги, уступив в четвертьфинале «Саутгемптону» (0:2). Правда, в Кубке Англии команда еще продолжает борьбу. В 1/32 финала «Манчестер Сити» не оставил шансов «Челси» (4:0).

В последнее время «горожане» не очень убедительно смотрятся в атаке – в 4 из 5 предыдущих встреч во всех турнирах они не забивали больше 1 мяча. Есть трудности даже у Холанда, который не отличался в 3 последних играх. В то же время в составе «Сити» наконец-то начинает раскрываться Джек Грилиш. В 4 предыдущих матчах в Премьер-лиге полузащитник сборной Англии забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Именно он открыл счет в дерби с МЮ, однако ошибки «горожан» в обороне и не самое однозначное судейское решение при первом голе «Юнайтед» привели «Манчестер Сити» к поражению.

В какой форме «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» после чемпионата мира демонстрирует еще более удручающие результаты, чем «Сити». В 4 последних матчах в рамках АПЛ «шпоры» одержали лишь 1 победу. Они сыграли вничью с «Брентфордом» (2:2), потерпели поражение от «Астон Виллы» (0:2), разгромили «Кристал Пэлас» (4:0) и в дерби Северного Лондона уступили «Арсеналу» (0:2). После 19 встреч команда Конте набрала 33 очка и располагается на пятой позиции в таблице. А в 1/32 финала Кубка Англии лондонцы с минимальным перевесом победили «Портсмут» (1:0), который сейчас выступает в третьем по силе английском дивизионе.

«Тоттенхэм» допускает большое количество ошибок в защите. Как следствие, в 3 из 4 предыдущих матчей в АПЛ «шпоры» пропускали по 2 гола. В последней игре они позволили «Арсеналу» дважды поразить свои ворота уже в первом тайме. После перерыва «Тоттенхэм» действовал достаточно остро в атаке, но так и не сумел отличиться. Как обычно, наибольшую опасность в составе «шпор» представляет Харри Кейн, забивший 4 гола в 5 предыдущих встречах.

«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм»: статистика личных встреч

В последнее время «Тоттенхэм» удачно противостоит «Манчестер Сити». В 5 предыдущих очных матчах во всех турнирах «шпоры» одержали 3 победы при 2 поражениях. Впрочем, в основном лондонцы добиваются успеха на своем поле. А на «Этихаде» «горожане» выиграли 2 из 3 последних встреч (3:0, 1:0 и 2:3).

Прогноз Романа Нагучева на матч «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» 19 января

Индивидуальный тотал «Манчестер Сити» больше 2,5 за 2.20

При Гвардиоле у «Манчестер Сити» бывают периоды, когда у команды не очень ладится. Вот и сейчас «горожане» демонстрируют не самую высокую результативность, да еще и вылетели из Кубка английской лиги. Однако такие периоды всегда резко заканчиваются – вдруг «Сити» добивается убедительных и важных побед. Очевидно, что «шпоры» не очень хорошо готовы на этом отрезке сезона. А «горожане», как мне кажется, вот-вот вернутся в чемпионскую гонку. И матч против лондонцев будет отличной возможностью в этом убедиться. Я предпочту рискнуть. Уверен, что хозяева выиграют крупно, и предлагаю поставить на индивидуальный тотал «Сити» больше 2,5. На это дают хороший коэффициент.

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