Итоги Чемпионата мира от 1XBET.KZ

Вот и отгремел Чемпионат Мира в Катаре. Он стал очень ярким и успел отличиться невероятными событиями: вылеты фаворитов, последние матчи для множества игроков, возможный второй подряд титул для Франции и, конечно же, долгожданный мундиаль для Лео Месси. Каждому есть чем похвастаться или огорчиться.

Многим запомнились “темные лошадки” в лице Марокко, которые заняли 4-е место (самое высокое среди африканских сборных в истории), Японии, убившая шансы немецкой команды на выход в плей-офф, Южной Кореи, которая также сенсационно и красиво вышла из сложной группы. Не забудем и про фаворитов, что не смогли подтвердить свой статус: Германия, Бельгия, Уругвай.

Компания 1XBET тоже спешит поделиться своими успехами и поражениями во время турнира в Катаре.

Групповой этап чемпионата мира был очень непредсказуемый, вспомним хотя бы матч Аргентина – Саудовская Аравия. При счете 1-2 не в пользу команды Месси, букмекеры все еще верили в победу аргентинцев. В тот момент на саудитов предлагалось поставить при коэффициенте 6.24, очень необычная котировка на лидера в матче.

Казалось, чем могут удивить Бельгия и Канада? Обычный проходной матч для европейцев с разгромным счетом, а на деле 1:0. Он и стал решающим для одного из игроков, который поставил 89 миллионов тенге на экспресс с коэффициентом 2.28.

Но ближе к концу групповой стадии фаворитам все же удалось разыграться и поймать свою игру. Таким, к примеру, стал матч Польша-Аргентина, где явным аутсайдером считалась команда Левандовского. Абсолютно беззубая игра от европейской команды и довольно штатная победа аргентинцев. Также подумал и один из игроков на сайте 1XBET.KZ, поверив в Месси и компанию. Ставка на Аргентину с коэффициентом 1.44 в размере 146 миллионов тенге принесла ему 210 миллионов 240 тысяч тенге, что стало рекордным по сумме выигрышем на этом ЧМ.

Несмотря на то, что матчи выдавались крайне необычными, игроки не унывали отыгрывались на том, что казалось в этот раз точно должно быть предсказуемым. Таковым стал матч Англия – Иран. Разгромное поражение иранцев со счетом 2-6 и постоянное подключение игроков в LIVE привели к тому, что для компании 1XBET эта игра стала самой убыточной в течение турнира. 180 тысяч ставок было принято на эту встречу.

А самой прибыльной стала 120-минутная рубка между Бразилией и Хорватией. Постоянные качели в течение игры, дополнительное время и нервная серия пенальти, что может быть лучше? В конечном итоге, большая часть игроков болела за Бразилию, но в полуфинал прошла сборная Хорватии. 290 тысяч ставок было успешно принято компанией 1XBET.

Последние игры группового этапа ознаменовались интересной ставкой типа экспресс с коэффициентом 2469,388. Поставив всего 100 тенге, игрок смог выиграть 246 тысяч тенге. Экспресс был собран из ставок на матчи Гана-Уругвай, Южная Корея-Португалия, Камерун-Бразилия, Сербия-Швейцария.

Вишенкой на торте стал прекрасный финал между Аргентиной и Францией, в течение которого команда Месси вела в счете 2:0, но Мбаппе смог забить два гола в течение нескольких минут. После первого гола французов коэффициент на их победу был в районе 8, а на ничью можно было поставить с коэффициентом 5.4. После второго гола, коэффициенты вновь выровнялись – примерно по 2.2 на каждую сборную, котировка на ничью не превышала 1.4. Много голов, дополнительное время и серия пенальти – рецепт идеального финала. Но не многие решились пощекотать свои нервы вместе с командами. Во время одиннадцатиметровых лишь 17 тысяч игроков захотели поддержать сборные. К слову, большинство игроков оказалось в плюсе после данных ставок. Конечно, ведь фанбаза Месси верила в его триумф до конца.

В конечном итоге, победителем в этом жарком противостоянии вышла Аргентина в серии пенальти. Коэффициент на завоевание ими титула перед началом чемпионата составлял 9, в том время как перед финальным матчем – 1.43.

Чемпионат Мира в Катаре имел немалое количество критики в начале турнира и невероятное уважение в конце. Такие разные эмоции, такие разные матчи.

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