«Гелен» – от 2000 тенге. Не пропустите фееричный финал «Максимального драйва»!

Уже в ближайшую среду Olimpbet подведет итоги своей щедрой акции. На канале QazSport – звездные гости из мира спорта, выступление музыкантов и, конечно, розыгрыш премиальных призов.

28 декабря, в 21:30, в прямом эфире канала QazSport, а также на YouTube-канале Olimpbet состоится итоговый розыгрыш призов. Роскошный Mercedes-Benz G-класс, дополнительная Toyota Camry 75, а также премиальная техника Apple и фрибеты – для участников акции «Максимальный драйв».

Ведущие: Тауекель Мусилим и Ольга Спирина. Звездные гости: вратарь сборной Казахстана по футболу, амбассадор Olimpbet Игорь Шацкий, боксер Василий Левит.

Мало?

Успейте сделать ставки, чтобы получить заветные билеты для участия в акции. Это, напомним, заключительный в 2022-м году розыгрыш!

Правила «Максимального драйва» предельно просты:

– делайте ставку в приложении или на сайте Olimpbet от 2000 тенге и выше;

– сохраняйте билеты с каждой ставки. Чем больше ставок – тем больше шансов на выигрыш;

– получайте призы от Olimpbet!

Общий призовой фонд акции «Максимальный драйв» – 2,5 миллиарда тенге. Подробности — здесь.

Напоминаем, что делать ординары и собирать экспрессы удобнее в мобильном приложении Olimpbet.kz. Интересующие вас линии под рукой всегда и в любом месте. Установите приложение и будьте еще ближе к своим фаворитам. Помните об ответственной игре.

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