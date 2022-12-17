Хорватия – Марокко: кому достанется «бронза» ЧМ-2022?

Матчи за третье место нередко бывают интереснее финалов.

В субботу, 17 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре определится обладатель бронзовых медалей.

Перед стартом ЧМ-2022 вряд ли кто-то мог ожидать, что состав «малого финала» мундиаля будет именно таким. Хорваты, конечно, котировались достаточно высоко, однако в числе претендентов на награды у экспертов они не значились. В марокканцев же вообще почти никто не верил, за исключением их самих и легенды камерунского футбола Самюэля Это’О, прогнозировавшего встречу в финале между его родной сборной и командой Марокко.

Но «Неукротимые Львы» даже не вышли из группы, а вот «Львы Атласские» были в шаге от решающего матча, но уступили туда дорогу действующим чемпионам мира из Франции. И теперь марокканцы поспорят за «бронзу» с хорватами, которым на этот раз не удастся побороться за титул с «Трехцветными», как это было четыре года назад, на ЧМ-2018.

Кэфы на матч Хорватия – Марокко у Olimpbet: П1 – 2.48, П2 – 3.03.

Команда Марокко уже прыгнула выше головы и вошла в историю как первая африканская сборная, добравшаяся до полуфинала мундиаля. Но это не значит, что дружина Валида Редраги посчитала дело сделанным, и у нее не осталось целей на турнире в Катаре. То, что «Атласские Львы» в полном порядке и физически, и психологически, наглядно продемонстрировал полуфинал с французами, для которых этот матч был, вне всяких сомнений, самым сложным и тяжелым из всех, что они провели на ЧМ-2022.

«Шашечные» же в полуфинальном противостоянии с Аргентиной выглядели откровенно уставшими и эмоционально опустошенными. К тому же, многие из них уже знают, что такое медали чемпионата мира, причем более высокой пробы, чем те, за которые им придется бороться в Катаре. А вот для марокканцев предстоящее сражение – нечто абсолютно новое, прежде незнакомое, и эта жажда познать неизведанное может помочь им добраться до призового места.

Сборные Хорватии и Марокко уже соперничали друг с другом на ЧМ-2022, в матче первого тура группы F, завершившемся со счетом 0:0. Та ничья, воспринятая мировым футбольным сообществом как сенсация, стала началом долгого пути африканцев по катарскому турниру. Повторная встреча «Пламенных» и «Атласских Львов» мирным исходом завершиться уже не сможет, но теперь даже победа африканцев не станет неожиданностью.

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