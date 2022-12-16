Аргентина – Франция: прогноз Василия Уткина на матч чемпионата мира 18 декабря

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Известный комментатор и амбассадор Фонбет Василий Уткин дал прогноз на финал чемпионата мира по футболу 2022 года. Встреча между Аргентиной и Францией пройдет 18 декабря и начнется в 18:00 мск.

В какой форме Аргентина

Начав турнир с сенсационного поражения от Саудовской Аравии (1:2), «альбиселесте» не опустили рук и последовательно обыграли Мексику (2:0), Польшу (2:0), Австралию (2:1), Нидерланды (2:2, 4:3 по пенальти) и Хорватию (3:0). Подопечные Лионеля Скалони ехали в Катар в статусе действующих победителей Кубка Америки. Стать лучшими в Южной Америке Лионель Месси и Ко сумели спустя 28 лет после предыдущего успеха. Теперь аргентинцы рассчитывают прервать еще более продолжительную неудачную серию – чемпионами мира они не становились с 1986 года.

ЧМ-2022 постоянно испытывал «альбиселесте» на прочность. В четвертьфинале они упустили преимущество в два мяча над голландцами, пропустив на 11-й компенсированной минуте ко второму тайму. Однако в серии пенальти все равно оказались точнее. В полуфинале Аргентине противостояла Хорватия – финалист ЧМ-2018, которая на том турнире разгромила Месси и Ко со счетом 3:0. Однако даже дисквалификация двух основных фланговых защитников не помешала подопечным Скалони взять реванш. Осталось сделать последний шаг.

В какой форме Франция

«Трехцветные» также ограничились одним поражением на групповой стадии ЧМ-2022, уступив Тунису (0:1). К тому моменту команда оформила выход в плей-офф, поэтому Дидье Дешам позволил себе массовые перестановки в составе. Поход Франции ко второму финалу на чемпионатах мира подряд нельзя назвать легким. В четвертьфинале и полуфинале соперники заставили «трехцветных» отказаться от агрессивного футбола и больше находиться на своей половине поля. Однако откровенное везение и более качественная реализация моментов позволили добраться до решающей стадии турнира. В активе французов победы над Австралией (4:1), Данией (2:1), Польшей (3:1), Англией (2:1) и Марокко (2:0).

Ранее только Италии (1934–1938) и Бразилии (1958–1962) удавалось защитить титул чемпионов мира. Францию ко второму триумфу подряд ведут нападающие Килиан Мбаппе и Оливье Жиру, на двоих забившие в Катаре 9 из 13 голов команды. Накануне решающего матча Дешама должны волновать не только фантастическая форма Лионеля Месси (5 голов и 3 ассиста), но и болезнь сразу трех основных футболистов собственной команды: Адриена Рабьо, Дайо Упамекано и Кингсли Комана.

Аргентина – Франция: статистика личных встреч

По итогам 12 очных противостояний у Аргентины есть небольшое преимущество: 6 побед, 3 ничьи и 3 поражения. Однако последняя встреча пришлась на 1/8 финала ЧМ-2018, и тогда французы оказались сильнее со счетом 4:3. Один из мячей в той игре был забит на 41-й минуте, что важно в свете предлагаемой амбассадором Фонбет Василием Уткиным ставки на финал ЧМ-2022.

Прогноз Василия Уткина на матч Аргентина – Франция 18 декабря

Гол с 31-й минуты по конец первого тайма за 2.85

– К статистике можно относиться по-разному. Но когда регулярно случаются одни и те же события – необходимо как минимум задуматься. Игроки сборной Аргентины забили 4 гола в трех последних матчах с 31-й минуты до окончания первых таймов. Франция дважды по ходу ЧМ-2022 отличалась в этом временном отрезке. Пока другие думают о том, как бы перевести дух в перерыве, аргентинцы и французы стараются успеть сделать разницу. Атакующий потенциал обоих финалистов позволяет рассчитывать на большое количество мячей в их очном противостоянии. Серия с голами в концовках первых таймов вполне может продлиться.

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