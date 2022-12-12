Аргентина – Хорватия: прогноз Карена Адамяна на матч ЧМ-2022 13 декабря

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13 декабря в 22:00 по московскому времени сборные Аргентины и Хорватии встретятся в полуфинале ЧМ-2022. Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор Фонбет Карен Адамян.

В какой форме Аргентина

Начав чемпионат мира сенсационным поражением от Саудовской Аравии (1:2), Аргентина все же сумела взять себя в руки и добраться до полуфинала. Команда Лионеля Скалони забивала в каждом матче, а в четырех встречах подряд неизменно отправляла в сетку ворот соперников по два мяча: 2:0 с Мексикой, 2:0 с Польшей, 2:1 с Австралией, 2:2, 4:3 по пенальти с Нидерландами. Четвертьфинальное противостояние с голландцами получилось самым жарким: до 83-й минуты «альбиселесте» вели в два мяча благодаря точным ударам Науэля Молины и Лионеля Месси (с пенальти), но умудрились позволить сопернику перевести игру в дополнительное время. Судья показал игрокам обеих команд 17 карточек. В том числе крайним защитникам Аргентины Гонсало Монтьелю и Маркосу Акунье, из-за чего оба пропустят полуфинал. После всего лишь одного поражения в последнем 41 матче (30 побед, 10 ничьих) Месси и Ко находятся в одной игре от шестого для Аргентины финала чемпионата мира.

В какой форме Хорватия

На чемпионате мира 2018 года в России Хорватия дошла до финала, не выиграв ни одного матча плей-офф в основное время. Эта история может повториться в Катаре. В 1/8 финала «шашечные» оказались сильнее Японии, в 1/4 финала – Бразилии. В обоих случаях главным героем становился вратарь загребского «Динамо» Доминик Ливакович, выигрывавший для национальной команды серии пенальти. Лишь против Канады на групповой стадии Лука Модрич и Ко сумели забить больше одного гола – 4:1. У Хорватии нет кадровых потерь. Осталось решить другую проблему – еще ни разу по ходу ЧМ-2022 подопечные Златко Далича не забивали первыми. Постоянно приходилось отыгрываться или матчи завершались со счетом 0:0. В основное время 24 последних игр «шашечные» уступили лишь один раз. Стабильность – это о Хорватии. Команда умеет терпеть и добиваться максимума при прочих равных.

Аргентина – Хорватия: статистика личных встреч

Четыре года назад команды встречались на групповой стадии ЧМ-2018, и хорваты неожиданно разгромили аргентинцев со счетом 3:0. Однако из авторов голов в Катаре присутствует лишь Модрич. Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич завершил выступления за национальную команду в 2020-м, а Анте Ребич поссорился с Федерацией после вылета сборной с Евро-2020.

Прогноз Карена Адамяна на матч Аргентина – Хорватия 13 декабря

Ничья в первом тайме за 1.88

– Аргентинцы серьезно обожглись о хорватов на предыдущем чемпионате мира. Никаких шапкозакидательских настроений со стороны Месси и Ко в отношении хорватов не будет. Для команды Далича не существует авторитетов, они умеют выжимать соки из фаворитов, беря свое. Скорее всего, по своему характеру предстоящий полуфинал будет напоминать игру Хорватии с Бразилией в четвертьфинале. Ничья по итогам первого тайма уже трижды фиксировалась в матчах хорватов на этом ЧМ.

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