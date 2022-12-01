Ставка на гол «Атлетико» принесла клиенту Olimpbet авто в «Максимальном драйве»

30 ноября букмекерская компания Olimpbet провела пятый розыгрыш призов в акции «Максимальный драйв». Футбольный комментатор Михаил Моссаковский и блогер, игрок «Амкала» FORZOREZOR определили победителей, в том числе обладателя Toyota Camry.

На этот раз авто выиграл клиент Olimpbet из Татарстана. 23 октября он поставил на матч Ла Лиги «Бетис» — «Атлетико» (Мадрид). Игрок зарядил внушительную сумму — 5000 рублей — на гол «матрасников» с коэффициентом 1.54. На 54-й минуте форвард «Атлетико» Антуан Гризманн открыл счет в матче, принеся клиенту Olimpbet 7700 рублей и билет «Максимального драйва», который оказался счастливым. Интересно, что в четвертом розыгрыше авто выиграл клиент, который тоже ставил на Ла Лигу.

Если у вас есть билеты «Максимального драйва», но вы остались без подарков, то не расстраивайтесь. Olimpbet дополнительно разыгрывает фрибеты от 500 до 250 000 рублей среди всех участников акции. Проверяйте личный кабинет, чтобы не пропустить бонус.

Если у вас пока нет билетов, то делайте ставки от 500 рублей на любые события с коэффициентом от 1.50 и претендуйте на крутые призы. Следующий розыгрыш «Максимального драйва» пройдет 14 декабря в Санкт-Петербурге. И главным призом теперь будет уже не Toyota Camry, а премиальный внедорожник Toyota Land Cruiser. Делайте ставки и получайте максимум эмоций от спорта вместе с Olimpbet.