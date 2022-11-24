BetBoom разыграет поездку в страну победителя ЧМ-2022: спецпроект для всех пользователей, в котором нужно собирать карточки с футболистами в онлайн-альбоме

К Чемпионату мира в Катаре BetBoom запустил акцию «Собери команду мечты», в которой разыграет поездку в страну победителя ЧМ-2022, технику Apple, фрибеты и другие призы! Принять участие могут все пользователи BetBoom.

Условия

Зарегистрируйся на сайте/в приложении BetBoom или просто зайди в свой аккаунт

Получай карточки с футболистами за ежедневное посещение лендинга и выполнение заданий (например, нужно сделать ставку в первом тайме)

Карточки с футболистами будут автоматически появляться в коллекционных альбомах на странице акции. В каждом альбоме − 11 карточек. Повторяющиеся карточки можно обменять на фрибеты

Собери полностью альбом и получи купон для участия в финальном розыгрыше призов

Призовой фонд

1 место − поездка в страну победителя ЧМ-2022

2 − «Чемпионский фрибет» (умножим на 10 000 количество голов команды, которая займет 1-е место)

3 − «Серебряный фрибет» (умножим на 10 000 количество голов команды, которая займет 2-е место)

4 − «Бронзовый фрибет» (умножим на 10 000 количество голов команды, которая займет 3-е место) 5 − MacBook Air 6 − iPhone 14 Pro 7 − iPhone 14 8-10 − Apple Watch 8 11-13 − AirPods Pro 14-16 − Яндекс.Станция Max 17-19 − Яндекс.Станция Mini 20-29 − 30 000 фрибетов 30-49 − 15 000 фрибетов 50-100 − 5 000 фрибетов

Финальный розыгрыш призов по пройдёт после завершения ЧМ, трансляция пройдет на YouTube-канале BetBoom. Подробности по ссылке.