Самый поздний гол «Ромы» за 11 лет спас экспресс клиента BetBoom на 2 000 000 рублей

Клиент BetBoom в подмосковном городе Химки в воскресное утро решил посетить один из клубов букмекерской компании и собрать экспресс, который вечером того же дня принес ему ровно 2 000 000 рублей! Беттор зарядил 68 446 рублей, а коэффициент купона составил 29,22.

Практически все прогнозы беттора зашли легко. Только один матч мог погубить его экспресс – противостояние «Ромы» с «Торино» в рамках чемпионата Италии – беттор поставил на гол хозяев. Гости отличились во втором тайме, забив гол. Наверняка сказалось отсутствие Рика Карсдорпа, который поругался с Мауриньо. На 89-й минуте сам Жозе получил красную карточку за конфликт с арбитром. На 90-ой минуте «Рома» стала пробивать пенальти, но бывший форвард туринцев Андреа Белотти зарядил в штангу. Футболисты «Ромы» забили лишь перед самым финальным свистком, в компенсированное время – гола Матича на 93:24 было достаточно, чтобы ставка клиента клуба BetBoom зашла.

Это был самый поздний домашний гол «Ромы» со времен Луиса Энрике – с сентября 2011 года. 11 лет назад Даниэле де Росси забил в ворота «Кальяри» на 96:03.

Кстати, в городе Химки расположены целых три клуба BetBoom. У БК BetBoom одна из самых широких сетей клубов, где есть большие экраны для комфортного просмотра футбольных матчей, а также предлагаются бесплатная еда и напитки. Найти ближайший к вам пункт приема ставок с комплексом услуг All Inclusive можно на карте: https://betboom.ru/pages/contacts.