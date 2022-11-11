BetBoom – официальный партнер бильярдного турнира BetBoom Лига Чемпионов

С 14 ноября по 31 декабря в Москве будет проходить турнир по бильярду в дисциплине «Свободная пирамида» BetBoom Лига Чемпионов. Турнир проводится по системе с выбыванием после второго поражения с выходом на олимпийскую систему 4-х спортсменов. Во время матча осуществляется контроль времени на подготовку к удару, после разбоя пирамиды на нанесение первого удара отводится до 60 секунд. Далее на подготовку к удару и нанесение каждого удара отводится до 35 секунд.

«Мы очень рады продолжить сотрудничество с Федерацией бильярдного спорта России. Первый турнир BetBoom Лига Чемпионов прошел очень хорошо, мы довольны медиа-результатами трансляций на федеральном канале, просмотрами матчей на YouTube-канале, а также комментариями и отзывами поклонников русского бильярда. Очень надеемся, что второй турнир пройдет еще более успешно, получит еще больше позитивных откликов среди аудитории. И, конечно же, желаем удачи спортсменам!» - прокомментировал руководитель спонсорств компании BetBoom Павел Краснов.

Согласно жеребьевке, 14 ноября в 22.35 по МСК в прямом эфире «Матч ТВ» откроет турнир встреча многократной чемпионки мира по пирамиде Дианы Мироновой (Россия) и чемпиона мира по пирамиде Азиза Мадаминова (Кыргызстан).

Также в первом туре сразятся:

15 ноября 22:35 Никита Володин (Россия) – Олег Еркулев (Россия)

16 ноября 22:35 Никита Ливада (Россия) – Дастан Лепшаков (Киргизия)

17 ноября 22:35 Дмитрий Шкода (Россия) – Арби Муциев (Казахстан)

Все матчи турнира можно будет увидеть в прямом эфире телеканала «Матч! ТВ».

Также 14 ноября в пресс-центре «МАТЧ+» состоится официальная пресс-конференция Международной Конфедерации пирамиды. Президент Международной Конфедерации пирамиды, Президент федерации бильярдного спорта России, Председатель Комитета по энергетике Государственной Думы РФ Павел Завальный представит международный бильярдный турнир в дисциплине «Свободная пирамида» «BetBoom Лига Чемпионов».

В пресс-конференции примут участие:

Генеральный секретарь Международной Конфедерации пирамиды Яков Фирсов

Медиа-директор турнира Лев Ярославцев

Участники соревнований: Диана Миронова (многократная чемпионка мира по пирамиде) и Азиз Мадаминов (чемпион мира по пирамиде).

Начало пресс-конференции в 17.30 МСК.

Заявки на аккредитацию принимаются Пресс-службой ФБСР по номеру: 8 495 725 46 73 или на электронную почту mail@fbsrf.ru до 13.11 до 16.00 МСК.