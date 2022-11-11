Новая акция Tennisi.kz – 🔥 Разыграют Tesla и кучу крутых призов к финалу ЧМ-2022!

Ровно за месяц до старта чемпионата мира букмекерская компания Tennisi.kz запустила новую роскошную акцию – «Смарт-тачка для прошаренных». Ее итоги подведут 18 декабря – в день финала ЧМ-2022. Главным призом будет шикарный электрокар Tesla Y Performance, а еще Tennisi.kz разыграют кучу техники от Apple. Рассказываем, как повысить свои шансы выиграть Tesla!

В акции могут участвовать как новые, так и действующие игроки Tennisi.kz. За каждую ставку начисляются купоны, чем их больше, тем выше шансы забрать Tesla и один из 7 утешительных призов.

Кстати, о главном призе. Модель Y компания Tesla представила в 2019 году, а модификацию Performance запустила в производство в 2020-м. За достоинство электрокара говорят его характеристики: 3,7 секунд для разгона в 100 км/ч, максимальная скорость – 241 км/ч, запас хода – 480 км.

Но вернемся к купонам. Они начисляются за каждый ординар с суммой не меньше 10 тысяч тенге и с коэффициентом не меньше 1,5, а также за экспресс – не меньше 5000 тенге и коэффициент не ниже 1,5. Вне зависимости от расчета ставки – вы получите купон.

При этом купонов может быть гораздо больше одного за одну ставку. Два купона даются за ординар на 20 тысяч тенге с коэффициентом не меньше 1,5 и за экспресс на сумму 10 тысяч тенге с коэффициентом не меньше 1,5.

В любое время вы можете посмотреть количество своих купонов в таблице «Мои купоны» на сайте и мобильном приложении Tennisi.kz, а также в личном кабинете. Выдача купонов остановится одновременно с завершением финального матча – и неважно, будет ли это основное время, дополнительное или серия пенальти.

18 декабря до стартового свистка и в перерыве финального матча ЧМ-2022 Tennisi.kz назовут победителей со второго по восьмое место, то есть тех, кто получит технику от Apple. Сразу с окончанием финала будет определен счастливчик, которому достанется Tesla Y Performance. Розыгрыш будет максимально открытым: прямая трансляция будет идти на сайте и на YouTube-канале Tennisi.kz.

Кстати, по правилам акции любой участник может выиграть два приза, включая главный. При этом главный приз – Tesla Y Performance – невозможно получить в любом другом эквиваленте.

В акции «Смарт-тачка для прошаренных» могут участвовать граждане Казахстана, достигшие 21 года. Все подробные условия доступны здесь.

Зарегистрироваться на Tennisi.kz можно по этой ссылке – уже сейчас доступна расширенная линия на все матчи группового этапа ЧМ, на победителей групп и всего турнира, а также на обладателя «Золотой бутсы».