Olimpbet разыграет призы «Максимального драйва» в Екатеринбурге

2 ноября в Екатеринбурге пройдет третий розыгрыш призов акции Olimpbet «Максимальный драйв». Шоу пройдет в спортбаре «5:0», начало в 20:00 по московскому времени и в 22:00 по местному. Букмекерская компания Olimpbet подготовила сюрприз: 100 зрителей, которые придут в бар первыми, получат бесплатное пиво. Ведущие «Матч ТВ» Яна Ромашкина и Михаил Моссаковский определят 11 победителей. На кону Toyota Camry, PlayStation 5, iPhone 13, Apple Watch 7, AirPods Pro, а вместо фрибетов, которые разыгрывали раньше, теперь «Яндекс Станции» и умные браслеты Xiaomi. Прямая трансляция шоу пройдет на YouTube-канале Olimpbet и в группе VK.

Как участвовать в «Максимальном драйве»:

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