Матч Secret – PSG.LGD стал самым популярным среди клиентов PARI 20 октября на TI 11

20 октября состоялись первые матчи верхней и нижней сеток плей-офф The International 11 — главного турнира года по Dota 2. Букмекерская компания PARI рассказала, какие матчи были больше всего интересны клиентам, и в какие команды они сильнее всего верили.

По данным аналитиков PARI, самым популярным среди клиентов компании стало противостояние Team Secret и PSG.LGD. Именно этот матч собрал наибольший объем ставок, принятых PARI на матчи TI 11 20 октября.

В тройку самых крупных событий The International 11 указанного дня по объемам заключенных пари также вошли матчи Team Spirit — BOOM Esports и Royal Never Give Up — Entity Gaming.

В верхней сетке плей-офф Team Secret уверенно обыграла PSG.LGD, при этом клиенты верили в китайский коллектив. Больше 86% от всего объема ставок на исход встречи пришлось на триумф PSG.LGD, в то время как на победу Secret было сделано лишь чуть более 14%.

В нижней сетке произошла сенсация: действующий победитель The International — Team Spirit — проиграл и покинул турнир. Но клиенты ждали победы команды из СНГ: около 74% от объема пари на исход поединка было сделано на успех Spirit.

В другом популярном матче дня команда Entity, партнером которой выступает БК PARI, сумела победить RNG и продолжить борьбу за чемпионство. Здесь клиенты также в основном ошиблись с прогнозом. Объем заключенных пари на победителя матча распределился следующим образом: 56% в пользу китайской команды против 44% на Entity.

Если говорить о крупных выигрышах, то можно выделить клиента, который выиграл 358 750 рублей на матче Fnatic — Gaimin Gladiators. Игрок поставил 205 000 рублей на победу вторых по коэффициенту 1.75 и не прогадал. Другой беттор заключил пари на то, что BOOM обыграет Team Spirit, по коэффициенту 1.65. Клиент PARI не пожалел 200 000 рублей и в итоге получил на выплату 330 000 рублей.

В 2022 году TI проходит с 15 по 30 октября. Призовой фонд турнира составляет чуть более $14 млн.