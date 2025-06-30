ЕРАИ может получить контроль над платежами и контентом в видеоиграх

Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) могут наделить полномочиями по контролю за контентом и платежами в видеоиграх.

«Главный смысл регулирования в том, что мы хотим поделиться опытом в работе информационных систем. Во-вторых, я не согласен с тем, что видеоигры – это не азартные игры. В них присутствует элемент азарта.

Относительно общего смысла регулирования и роли в нем ЕРАИ – контроль над микротранзакциями.

Также предполагается контроль над нежелательным контентом игры и что мы эту информацию будем направлять в Роскомнадзор для дальнейшей блокировки игры на территории Российской Федерации. Но пока это все проекты», – рассказал гендиректор ЕРАИ Алексей Грачев.

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