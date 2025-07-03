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Соболенко – единственная из топ-5 рейтинга WTA, добравшаяся до 3-го круга «Уимблдона». 1.55 – не дойдет до финала

Букмекеры считают, что Арина Соболенко не дойдет до финала на «Уимблдоне».

Белорусская теннисистка – единственная представительница топ-5 рейтинга WTA, добравшаяся до 3-го круга турнира в Лондоне. В первом круге с «Уимблдона» вылетели Коко Гауфф (2), Джессика Пегула (3) и Циньвэнь Чжэн (5), во втором – Жасмин Паолини (4).

Соболенко сыграет в 3-м круге с Эммой Радукану. Букмекеры дают коэффициент 1.26 на победу Арины и 4.00 – на проход ее соперницы.

За 1.80 можно поставить на то, что Соболенко не дойдет до полуфинала, 1.55 – не выйдет в финал. На победу белорусской теннисистки на «Уимблдоне» дают 4.00.

1.25 – турнир выиграет кто-то другой.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
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