Россиянин выиграл 2,6 млн рублей, поставив на победу Соболенко в первом сете против Бузковой при счете 5:6

Клиент Olimpbet выиграл крупную сумму на женском «Уимблдоне».

Беттор поставил 702 тысячи рублей на победу Арины Соболенко над Мари Бузковой в первом сете при счете 6:5 в пользу представительницы Чехии. Коэффициент составил 3.76.

Ставка россиянина сыграла – белорусская теннисистка выиграла первый сет на тай-брейке. Выигрыш составил 2,6 миллиона рублей, из них 1 937 520 рублей – чистая прибыль.

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