Больше не надо выбирать − теперь в BetBoom можно собрать спортивные и киберспортивные события в один экспресс!

Хорошо, когда разбираешься и в спорте, и в киберспорте − можно собирать комбинированные экспрессы. Однако ранее эта функция была недоступна в BetBoom. Но букмекер доработал свой продукт, поэтому самое время собирать экспрессы из матчей РПЛ, АПЛ и The International 11!

Как это сделать?

Чтобы собрать комбинированный экспресс, нужно выбрать события в разделах «Спорт» и «Киберспорт», которые автоматически объединятся в один купон.

Пока что это можно сделать только в мобильном приложении букмекера, которое можно скачать по ссылке https://betboom.ru/mobileapp. Но в ближайшее время эта функция будет доступна и в веб-версии.

«В этом году BetBoom ворвался в киберспортивное инфополе − мы стали партнерами русскоязычных трансляций PGL Arlington Major 2022 и The International 11, у нас появилась команда BetBoom Team по Dota 2, которая сейчас как раз выступает на Инте, а также новые амбассадоры, например, Александ «Nix» Левин. Благодаря нашим активностями мы смогли привлечь внимание киберспортивной аудитории. Так, например, в последние месяцы киберспорт входит в топ-3 по объему ставок. Подоспели изменения и в продукте – теперь спорт и киберспорт можно объединять в один экспресс. Об этом изменении давно просили наши пользователи», − поделился Михаил Даньшин, PR-директор BetBoom.