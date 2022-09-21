«Зауралье» не проигрывает в основное время в восьми домашних матчах в ВХЛ. На очереди проверка одним из лидеров чемпионата

21 сентября «Зауралье» примет «Югру» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ.

«Зауралье» не проигрывает в основное время в восьми подряд матчах в рамках ВХЛ. Правда, в этом сезоне клуб из Кургана сыграл лишь одну игру дома – уступили в серии буллитов «Рубину».

«Югра» несмотря на мощный старт в чемпионате выиграла в основное время лишь один выездной матч из последних десяти – не повезло все тому же «Рубину».

Поставить на то, что «Зауралье» не проиграет в основное время в предстоящей встрече можно с коэффициентом 2.12 в «1хСтавке».

Матч начнется в 16:30 МСК.