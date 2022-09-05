Сборная Японии сенсационно обыграла Финляндию в матче за 5-е место на женском ЧМ. На победу японок давали меньше 5%

Сборная Японии сенсационно обыграла сборную Финляндии в серии послематчевых буллитов и заняла пятое место на женском чемпионате мира.

Японские хоккеистки – главные ньюсмейкеры женского чемпионата мира по хоккею. Сначала в плей-офф за пятое-восьмое место японки обыграли шведок, а после одолели Финляндию в серии послематчевых буллитов и заняли пятое место.

На победу сборной Японии (включая овертайм и буллиты) можно было поставить с коэффициентом 21.00, то есть вероятность такого исхода была оценена менее чем в 5%. На победу в основное время и вовсе давали около 30.00.

Интересно, что на групповом этапе финки разгромили японок со счетом 9:3.