Максим Лебедев сделал прогноз на матч «Спартак» – «Амур»

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев поделился ожиданиями от матча «Спартак» – «Амур» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«В нынешнем межсезонье соперники встречались трижды. Это так называемые „рабочие будни“ дальневосточников. Ведь, кроме „Адмирала“, у хабаровчан там, по сути, соперников нет. Команды есть, даже относительно профессиональные, а вот соперников нет, поскольку все они из других „весовых категорий“. Вот и приходится что „Амуру“, что „Адмиралу“ проводить предсезонку где-то в районе Нечерноземья, где „Спартак“ – один из самых подходящих и удобных соперников.

Смотрелся в межсезонье „Амур“ получше „Спартака“ и даже выиграл два из трех товарняков, но сейчас это ровным счетом ничего не значит. На первое место выходит статистика, мимо которой просто невозможно пройти. А она гласит, что в этом противостоянии колоссальное, если не решающее, значение имеет место проведения поединка. Все очень просто: в 16 последних междусобойчиках, которые растянулись у нас аж на десятилетие, 14 раз побеждали хозяева и только два раза – гости. Что-нибудь еще после такой информации надо говорить?

Поэтому при всем моем уважении к „Амуру“, который вместе с „Адмиралом“ начинает жить в самолетах и черт знает по какому времени, ломаного гроша за него в предстоящем поединке я не дам. Даже с учетом того, что на старте сезона может случиться любая чертовщина, и на это тоже надо давать поправку. Но даже с поправкой красно-белые должны победить. Пусть это будет весьма скромная победа, но она должна быть одержана в основное время. Потому что если „Спартак“ сразу начнет гореть, то выбираться из пике потом будет куда труднее», – считает Лебедев.

Поставить на победу «Спартака» можно с коэффициентом 1.69 в «Лиге Ставок». «Спартак» выиграл всего две из пяти последних официальных встреч с «Амуром».

Матч состоится 2 сентября в 19:30 по МСК.

Источник: РБ