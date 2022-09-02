Черышев зажжет в Серии B? Аналитики ждут как минимум 12 очков по системе «гол+пас»

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Денис Черышев подписал контракт с клубом итальянской Серии B «Венецией» на правах свободного агента.

Аналитики букмекерской конторы «Бетсити» выкатили линию на результативность россиянина в Серии B: 

  • на то, что Денис забьет как минимум шесть мячей дают 46%;
  • на то, что Черышев отдаст как минимум шесть голевых передач дают 52%. 

Черышев лишь раз в карьере забивал больше пяти мячей в чемпионате во взрослом футболе: в сезоне-2012/13 во втором испанском дивизионе вингер записал на свой счет 11 голов в составе «Реала Кастильи». 

Больше пяти ассистов россиянин отдавал дважды: все в том же сезоне-2012/13 в «Кастильи» (8) и в Ла Лиге-2015/16 в составе «Вильярреала» (9).

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