PARI: Даниил Медведев и Ига Швентек – фавориты US Open 2022

Открытый чемпионат США по теннису (US Open), который является одним из четырех турниров «Большого шлема», стартовал в Нью-Йорке 29 августа. Букмекерская компания PARI оценила шансы участников соревнований завоевать титул.

Согласно оценке аналитиков, фаворитом US Open в 2022 году в мужском одиночном разряде считается действующий чемпион турнира, россиянин Даниил Медведев. Сделать ставку на то, что он защитит титул, можно по коэффициенту 2.80. Медведев стартовал с победы над американцем Стефаном Козловым со счетом 6:2, 6:4, 6:0.

Второй по шансам выиграть кубок Открытого чемпионата США по теннису – испанец Рафаэль Надаль. Сделать ставку на то, что знаменитый испанский теннисист в пятый раз станет чемпионом US Open, можно за 4.50.

Замыкает тройку фаворитов соотечественник Надаля Карлос Алькарас, самый молодой чемпион «мастерса» в истории тенниса. Вероятность триумфа испанского юниора оценивается коэффициентом 6.00.

В пятерку основных претендентов на победу в турнире также вошли австралиец греческого происхождения Ник Киргиос (7.00) и итальянец Маттео Берреттини (12.00).

В турнире также принимают участие другие российские теннисисты. Шансы Андрея Рублева выиграть титул равны 30.00, на триумф Карена Хачанова и Аслана Карацева можно поставить за 125.00 и 350.00 соответственно. Рублеву предстоит сыграть с сербом Ласло Джере, Карацеву – с итальянцем Фабио Фоньини, а Хачанов уже обыграл американца Дениса Кудлу и дальше встретится с бразильцем Тьяго Монтейро.

Стоит отметить, что более 90% от всего объема ставок на рынке победителя US Open в мужском одиночном разряде приходится на Даниила Медведева.

В женском одиночном разряде фаворитом, согласно оценке аналитиков PARI, считается польская спортсменка Ига Швентек. Вероятность триумфа первой ракетки мира в рейтинге WTA оценивается коэффициентом 4.50.

Следом расположились француженка Каролин Гарсия (12.00), американка Кори Гауфф (13.00), тунисская теннисистка Онс Жабер (15.00), казахстанская спортсменка Елена Рыбакина (18.00) и теннисистка из Беларуси Арина Соболенко (18.00).

Шансы российских спортсменок Людмилы Самсоновой, Вероники Кудерметовой и Екатерины Александровой оцениваются коэффициентами 25.00, 50.00 и 175.00.

Открытый чемпионат США по теннису (US Open) традиционно проходит в Нью-Йорке на кортах местного Национального теннисного центра. Основные сетки соревнования проводятся в двухнедельный отрезок. В 2022 году турнир завершится 11 сентября.