Гол Кутуза, удаление, появление Жеки и Некита: спецлиния Olimpbet на матч «Текстильщик» – 2Drots

Еще никогда ранние стадии Кубка России не привлекали столько внимания, сколько в этом году. Медиафутбольные команды 2Drots и «Амкал» заявились на турнир и прошли первый раунд. В 1/128 финала «дротсы» сыграют против «Текстильщика», который еще в прошлом сезоне выступал в ФНЛ. Букмекерская компания Olimpbet представила линию со спецставками на интригующий матч.

Попадут ли в заявку Жека и Некит

Евгений Бабенко или Никита Панасюк, основатель 2Drots, уже давно выполняют в команде менеджерские функции и редко выходят на поле. Жека и Некит представляют команду в медиапространстве, появляются на скамейке, но не в заявке. Но в статусом официальном матче хотя бы один из них может появиться в официальном протоколе. В линии Olimpbet можно поставить на то, что Бабенко или Панасюк окажутся в заявке на матч, за 1.30.

Проявит ли себя Кутуз

Сергей Кутузов – сильнейший игрок и лидер 2Drots. Символично, что лучший бомбардир в истории команды забил первый мяч «дротсов» на профессиональном уровне: именно он открыл счет в матче против «Чертаново» (3:0) в прошлом раунде Кубка России. Правда, в 1/2 финала Olimpbet МКС Кутуз провалился. Некоторые болельщики даже назвали матч против Reality одним из худших для форварда. Теперь у Кутуза есть шанс исправиться в официальном матче. Olimpbet предлагает ставку на гол Кутуза и проход 2Drots в следующий раунд за 7.00.

Психанет ли кто-нибудь из 2Drots

2Drots не только одна из лучших, но еще и одна из самых одиозных медиафутбольных команд России. В каждом матче «дротсы» спорят с судьями и активно проявляют эмоции. На любительском уровне это сходит команде с рук. Например, в игре Olimpbet МКС против «Амкала» 2Drots собирались покинуть поля после несправедливого, по их мнению, пенальти, из-за чего судья раньше времени дал финальный свисток. На профессиональном уровне арбитры будут жестче. От встречи с «Текстильщиком» стоит ждать эмоций, которые вполне могут привести к красной карточке. В Olimpbet ставка на удаление любого игрока 2Drots за неспортивное поведение идет за 5.00.