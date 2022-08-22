PARI: «Ливерпуль» – фаворит матча c «МЮ» в АПЛ

В центральном матче третьего тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» примет «Ливерпуль» в родных стенах. Встреча состоится в понедельник, 22 августа, и начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках своих клиентов на грядущий поединок двух непримиримых соперников.

Аналитики отдают предпочтение в матче команде Юргена Клоппа и предлагают поставить на победу «Ливерпуля» с коэффициентом 1.68, что соответствует примерно 58% вероятности. Шансы «красных дьяволов» взять первые три очка в сезоне равны 5.00 (около 20%). Ничейный исход котируется за 4.50 (приблизительно 22%).

Клиенты PARI абсолютно уверены, что «Ливерпуль» станет триумфатором встречи: чуть более 92% от всего объема ставок на исход встречи приходится на победу хозяев поля. Для сравнения, на МЮ сделано лишь около 8%, а на ничью ставок практически нет.

По мнению аналитиков PARI, в матче можно ждать много голов. Поставить на то, что в игре будет забито не менее 4 мячей, можно за 2.25. Вариант, при котором забьют обе команды, котируется за 1.60.

Если говорить о пари на точный счет, то наиболее вероятным результатом, согласно оценке аналитиков PARI, считается ничья 1:1, либо победа «Ливерпуля» со счетом 2:1. Оба варианта котируются за 9.00.

Кроме того, PARI предлагает своим клиентам широкий выбор дополнительных ставок на дерби. В частности, гол Салаха котируется за 1.90, а Роналду – за 2.65. Если же Роналду забьет пенальти, сыграет ставка по коэффициенту 6.10, а забитый мяч и голевой пас в исполнении Салаха увеличат банк в 9 раз.

Самая крупная ставка на данный момент составляет 50 000 рублей. Клиент поставил эти деньги на победу «Ливерпуля» с коэффициентом 1.65.

Обе команды неудачно начали чемпионат. «Ливерпуль» в двух стартовых матчах дважды сыграл вничью, а команда Эрика тен Хага и вовсе потерпела два поражения с общим счетом 1:6.

Соперники встречались в июле в контрольном игре. Тогда МЮ разгромил «Ливерпуль» со счетом 4:0.