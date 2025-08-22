«Ахмат» проиграл «Оренбургу» в Фонбет Кубке России на прошлой неделе, но котируется фаворитом сегодня

«Оренбург» и «Ахмат» сыграют в 6-м туре РПЛ.

Команды встречали 13 августа в рамках Фонбет Кубка России – тогда «Оренбург» победил на своем поле со счетом 2:1.

Сегодня фаворитом у букмекеров котируется «Ахмат». На победу грозненского клуба дают коэффициент 2.30, на ничью – 3.60, на успех хозяев – за 3.15.

Матч состоится 22 августа и начнется в 18:00 мск.