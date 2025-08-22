43% пользователей Спортса’’ считают, что Семака нужно увольнять из «Зенита» прямо сейчас
Пользователи Спортса’’ считают, что Сергей Семак должен быть уволен из «Зенита».
20 августа на нашем сайте стартовал опрос на тему «Увольнять ли Семака?». На утро 22 августа в голосовании приняли участие почти 24 тысячи человек.
Большинство опрошенных (43%) считают, что тренера «Зенита» нужно увольнять прямо сейчас. 16% проголосовали за то, что Семака нужно увольнять, но позже.
41% пользователей Спортса’’ считают, что Семаку нужно дать доработать до конца сезона.
«Зенит» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков после 5 туров.
Увольнять ли Семака?25611 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Кто выиграет Серию А?403 голоса
Интер
Наполи
Ювентус
Милан
Рома
Кто-то другой
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости