97% участников конкурса прогнозов на Спортсе’’ поставили на победу «Зенита» над «Динамо» Мх. У команды Семака одна победа в 5 турах
На Спортсе’’ проходит традиционный конкурс прогнозов на РПЛ.
97% прогнозистов в матче 6-го тура между «Зенитом» и махачкалинским «Динамо» поставили на победу клуба из Санкт-Петербурга. 99% игроков считают, что команда Сергея Семака не проиграет.
2:0 в пользу «Зенита» – самый популярный счет. Его выбрали 46% прогнозистов.
Матч состоится 22 августа и начнется в 18:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Лига прогнозов
