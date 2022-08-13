PARI: «Челси» — фаворит матча с «Тоттенхэмом» в АПЛ

Во втором туре АПЛ болельщиков ожидает лондонское дерби: «Челси» сыграет против «Тоттенхэма» на своем поле. Встреча состоится в воскресенье, 14 августа, и начнется в 18:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках своих клиентов на грядущую встречу.

Аналитики отдают небольшое предпочтение «Челси» и предлагают поставить на победу «аристократов» с коэффициентом 2.25, что соответствует примерно 43% вероятности. Сделать ставку на «Тоттенхэм» и на ничью можно за 3.25 (около 29%) и 3.40 (приблизительно 28%) соответственно.

Клиенты PARI уверены, что «Челси» обыграет соперника на своем поле: 69% от всего объема ставок на исход встречи приходится на победу хозяев поля. Для сравнения, на команду Антонио Конте сделано 21%, а на ничейный исход — 10%.

Вероятность того, что в матче будет забито не менее трех голов, оценивается коэффициентом 1.98. Поставить на то, что обе команды отметятся забитыми голами, можно за 1.73.

Самая крупная ставка на данный момент составляет 50 000 рублей на ТБ 1.5 с коэффициентом 1.30.

В прошлом сезоне команды провели между собой пять матчей. По два раза «Челси» и «Тоттенхэм» встретились в рамках чемпионата АПЛ и Кубка Лиги, и во всех сильнее оказалась команда Томаса Тухеля, одержав четыре сухие победы. Кроме того, перед началом сезона «синие» и «канониры» сыграли товарищеский матч, завершившийся со счетом 2:2.

Новый сезон обе команды начали с побед — «Тоттенхэм» разгромил дома «Саутгемптон» со счетом 4:1, а «Челси» в гостях переиграл «Эвертон» с минимальным счетом.