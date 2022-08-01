PARI – титульный партнер Лиги F

Букмекерская компания PARI активно развивает любительской футбол и в рамках всесторонней поддержки российской спорта объявляет о подписании соглашения с Лигой F, которая организует турниры среди любительских команд по футболу в формате 8х8 в России.

По условиям контракта PARI становится титульным партнером Лиги F. В рамках сотрудничества партнеры запланировали реализацию крупных мероприятий, которые позволят вывести самую массовую дисциплину футбола на новый уровень организации и привлекут новых участников и зрителей.

Логотип компании PARI будет интегрирован во все рекламные носители, соцсети и другие коммуникационные каналы организации.

Лигу F организовали Василий Уткин и Илья Геркус. Цель Лиги – вывести качество организации турниров на новый уровень и предоставить игрокам и командам новую ассортиментную линейку услуг высшего качества. На первом этапе развития были запущены 3 типа турниров: Регулярный чемпионат в Москве (70 коллективов разделены на 4 зоны по географическому принципу (Север, Юг, Запад, Восток) и на дивизионы), выездные фестивали длительностью 4-5 дней и “Суперлига”. В 2020 году был проведен первый подобный турнир с призовым фондом в размере более 2 млн рублей. Суммарное количество просмотров трансляций первого сезона составило более 4 млн, из которых более 1 млн зрителей смотрели прямые трансляции на YouTube.