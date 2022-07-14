BetBoom стал титульным партнером «Урала». Контракт подписан сроком на 5 лет

Букмекерская компания BetBoom продлевает сотрудничество с футбольным клубом «Урал». Новый контракт заключен сроком на 5 лет и подразумевает опцию титульного спонсорства. BetBoom и «Урал» работают вместе с 2020 года, но ранее букмекер носил статус официального партнера.

«Урал» является неизменным участником Премьер-лиги с 2013 года. Это клуб с большой историей, который регулярно обыгрывает грандов, доходит до решающих стадий Кубка России. Что касается BetBoom, то для нас Свердловская область является одним из приоритетных регионов. В Екатеринбурге открыто девять клубов BetBoom, в том числе флагманский клуб BetBoom премиум-класса на улице Луначарского», – прокомментировал партнерство Президент BetBoom Константин Макаров.

«Благодаря сотрудничеству с BetBoom ФК «Урал» получит дополнительные финансовые и организационные возможности. Мы сможем более эффективно развивать самые разные направления деятельности клуба, как спортивные, так и маркетинговые. В частности, пребывание болельщиков на домашних матчах станет еще более комфортным, креативным и эмоциональным. Ждем всех на Екатеринбург-Арене!», – поделился Президент ФК «Урал» Григорий Иванов.

«Мы рады объявить о долгосрочном сотрудничестве с «Уралом». Уже в эти выходные клуб выйдет на поле в новой красивой форме с логотипом BetBoom. Уверен, что клуб заявит о себе в этом сезоне и покорит новые высоты. А мы постараемся помочь, проводя различные акции и спецпроекты для болельщиков», – заявил Руководитель отдела спонсорств BetBoom Павел Краснов.

Совместные спецпроекты BetBoom и «Урала» отмечались на маркетинговых премиях. Так, кейс с празднованием 90-летия «Урала» удостоился престижной награды Tagline Awards. В рамках проекта был разработан сайт, на котором фанаты клуба и все желающие могли пройти тест. За правильные ответы болельщики получали призы, в том числе персональные поздравления от футболистов.