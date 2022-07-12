BetBoom разыграет 200 000 фрибетов в первом туре РПЛ: нужно угадать исходы матчей «Зенита», ЦСКА, «Спартака» и «Динамо»

Уже в эту пятницу стартует Российская Премьер-Лига! В связи с этим BetBoom разыгрывает 200 000 фрибетов в акции «Футбольный оракул». Участвовать могут все пользователи, зарегистрированные на сайте букмекера. Регистрация проходит в пару кликов, нужно только указать свои данные, а идентификацию можно пройти в клубе BetBoom, на сайте или в приложении.

Условия акции

1) Нужно сделать ставку от 200 рублей на одно или несколько спортивных событий до 15 июля (пятница) 19:30 по мск;

2) Угадать исходы четырех матчей первого тура РПЛ:

● «Химки»‎ – «Зенит»‎ (15.07 (пт), 20:00 по мск)

● ЦСКА – «Урал»‎ (16.07 (сб), 15:00)

● «Ахмат»‎ – «Спартак»‎ (16.07 (сб), 20:00)

● «Динамо»‎ – «Ростов»‎ (17.07 (вс), 20:00)

Призовой фонд 200 000 фрибетов будет поровну разделен между всеми участниками акции, правильно угадавшими исходы четырех матчей. Фрибеты будут начислены автоматически 18 июля (пн) в 15:00.