BetBoom разыграет 200 000 фрибетов в первом туре РПЛ: нужно угадать исходы матчей «Зенита», ЦСКА, «Спартака» и «Динамо»

Уже в эту пятницу стартует Российская Премьер-Лига! В связи с этим BetBoom разыгрывает 200 000 фрибетов в акции «Футбольный оракул». Участвовать могут все пользователи, зарегистрированные на сайте букмекера. Регистрация проходит в пару кликов, нужно только указать свои данные, а идентификацию можно пройти в клубе BetBoom, на сайте или в приложении.
Условия акции
1) Нужно сделать ставку от 200 рублей на одно или несколько спортивных событий до 15 июля (пятница) 19:30 по мск;
2) Угадать исходы четырех матчей первого тура РПЛ:
● «Химки» – «Зенит» (15.07 (пт), 20:00 по мск)
● ЦСКА – «Урал» (16.07 (сб), 15:00)
● «Ахмат» – «Спартак» (16.07 (сб), 20:00)
● «Динамо» – «Ростов» (17.07 (вс), 20:00)
Призовой фонд 200 000 фрибетов будет поровну разделен между всеми участниками акции, правильно угадавшими исходы четырех матчей. Фрибеты будут начислены автоматически 18 июля (пн) в 15:00.