Федерация регби России и PARI заключили соглашение о сотрудничестве

Букмекерская компания PARI стала титульным спонсором Чемпионата и Кубка России по регби. 12 июля на совместной пресс-конференции стороны официально объявили о партнерстве. Соглашение рассчитано на три года.

PARI продолжает работу по усилению поддержки российского спорта и получил в лице Федерации регби России надежного и долгосрочного партнера. В рамках всеобъемлющего сотрудничества бренд букмекерской компании будет интегрирован во все активности и коммуникации турниров и размещен на бортах вокруг поля на стадионах. Кроме этого, название бренда станет частью официальных названий турниров: «PARI Чемпионат России по регби» и «PARI Кубок России по регби».

Игорь Артемьев, президент Федерации регби России:

«От лица Федерации регби, членов Высшего совета, членов правления благодарю букмекерскую компанию PARI за наше партнерство. Для нас это большая честь и большая радость. Мы планируем сотрудничать на долгосрочной основе. Два самых главных турнира — чемпионат России по регби и Кубок России — мы будем делать вместе.

Мы никогда не забываем о том, что в основе спорта высших достижений лежит детский, юношеский и студенческий спорт. Мы будем использовать все возможные ресурсы, чтобы развивать эти направления. Для этого PARI предлагает интересные и нестандартные решения. Мы уже обсудили несколько очень интересных предложений для развития нашего вида спорта и повышения его зрелищности».

Дмитрий Сергеев, Управляющий партнер PARI:

«Развитие и всесторонняя поддержка российского спорта — это один из ключевых приоритетов для компании PARI. Мы рады быть причастными к продвижению регби в нашей стране и готовы максимально содействовать нашему новому партнеру, Федерации регби России, в этой задаче. Уверен, что вместе мы достигнем поставленных целей и сделаем максимум для развития регби.

Для нас соглашение с Федерацией регби — это ассоциация нашего бренда с сильным видом спорта. Нам очень важно закрепиться в правильной тональности для аудитории».

Василий Артемьев, Член высшего совета Федерации регби России:

«Нам не хватало крепкого, надежного, уверенного и креативного партнера. Мы уделяем большое внимание росту и развитию нашего внутреннего чемпионата. Я уверен, что посещение матчей станет еще более привлекательным и будет доставлять еще большее удовольствие людям. Хочу поблагодарить PARI за такой шаг. Будем вместе помогать нашему виду спорта стать одним из самых популярных в стране».

«PARI Чемпионат России по регби» 2022-2023 начнется в субботу 16 июля матчем «Стрела» (Казань) — «Слава» (Москва). Турнир пройдёт в два этапа: регулярный чемпионат — 18 туров и плей-офф со стадии полуфинала.

«PARI Кубок России по регби» 2022-2023 стартует со стадии четвертьфинала в середине августа. Финал состоится 15 октября на стадионе «ВТБ-Арена Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Действующий чемпион и обладатель кубка страны — красноярский «Енисей-СТМ».