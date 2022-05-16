Olimpbet – спонсор нового турнира по борьбе Poddubny Wrestling League

19 и 20 мая в Москве пройдет первый турнир профессиональной борцовской лиги Poddubny Wrestling League (PWL). Организатором соревнований стала Федерация спортивной борьбы России (ФСБР), а генеральным партнером – букмекерская компания Olimpbet.

Коммерческие турниры – привычный формат для разных видов единоборств, в первую очередь для ММА и бокса. Наконец-то профессиональный турнир появился и у спортивной борьбы. Планируется, что PWL будет проводиться постоянно и привлечет к одному из древнейших видов спорта новую аудиторию, в том числе молодежь.

Соревнования пройдут по пяти видам единоборств: вольной, греко-римской, женской борьбе (олимпийские стили), грэпплинге и панкратионе. На турнире выступят представители 13 стран. От России на ковер выйдут все лучшие борцы в разных видах: Абдулрашид Садулаев, Заурбек Сидаков, Заур Угуев, Роман Власов, Муса Евлоев и другие.

Турнир PWL продлится два дня. 19 мая состоятся квалификационные схватки, а 20 мая – финалы. Решающие поединки пройдут на арене Большого Московского Цирка на проспекте Вернадского. В полном объеме турнир будет транслировать телеканал «Матч! Боец», а решающий схватки в прямом эфире покажет и федеральный «Матч ТВ».

Клиенты Olimpbet могут попасть на турнир бесплатно. Букмекерская компания разыгрывает 10 билетов и спортивные костюмы от ФСБР на своей странице в VK. Более того, всем новым клиентам Olimpbet дарит 2000 рублей по промокоду PWL. Чтобы забрать бонус, достаточно активировать его при регистрации.