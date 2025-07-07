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4 россиянки входят в топ-7 фаворитов «Уимблдона» у букмекеров. Соболенко – подавляющий фаворит

Букмекеры высоко оценивают шансы теннисисток из России выиграть «Уимблдон».

В топ-7 главных претендентов на титул входят четыре россиянки – Мирра Андреева (3-я, 8.00), Екатерина Александрова (5-я, 15.00), Людмила Самсонова (6-я, 15.00) и Анастасия Павлюченкова (7-я, 20.00).

Арина Соболенко – подавляющий фаворит турнира за 1.80. На победу Иги Швентек дают коэффициент 6.00.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
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