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Кириленко о создании РСФ: «Государство дает деньги и хочет увидеть большую эффективность от них»

Андрей Кириленко прокомментировал создание Российского спортивного фонда (РСФ).

Фонд будет пополняться преимущественно за счет целевых отчислений от ставок на зарубежные спортивные события, что составляет порядка 85% от всех ставок. Наблюдательный совет РСФ возглавит министр спорта России Михаил Дегтярев.

– Вот-вот заработает Российский спортивный фонд, куда будет поступать порядка 85% ЦО, а уже оттуда – на конкурсной основе – деньги будут получать федерации. У вас уже есть понимание, как новая схема будет работать?

– Да, сейчас мы ждем новых вводных – критериев, как федерация сможет получать средства. Тут надо понимать одно: государство дает деньги и хочет увидеть большую эффективность от них.

Раньше это работало так, сейчас это будет работать иначе. Но ключевое слово тут – «работать», и деньги эти пойдут на спорт, что не может не радовать.

– На ПМЭФ-2025 министр спорта Михаил Дегтярев анонсировал медиарейтинг федераций – что вы об этом знаете?

– Медиарейтинг – это только один из критериев. И я скажу, что не самый последний. Мы все привыкли, что не очень прилично рассказывать о своих делах громко, что это хвастовство. А на самом деле нужно.

Надо просто понять критерии оценки – и ничего страшного. РФБ точно есть о чем рассказать и что показать, поэтому могу только поддержать эту инициативу, – заявил глава РФБ.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Ведомости»
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