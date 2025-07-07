«Фонбет»: «Большинство хакерских атак на букмекерские компании совершают конкуренты»
В «Фонбет» объяснили большое число хакерских атак на букмекерские сайты.
По данным «Коммерсанта» со ссылкой на данные Curator, рекорд по максимальной интенсивности (965 Гбит/с) хакерских атак за первое полугодие в России пришелся на сегмент букмекеров.
«Большинство атак на серверы совершают не хактивисты, а недобросовестные конкуренты. Рынок изобилует «серыми» игроками, старающимися любыми способами оттянуть часть аудитории у лидеров легального сектора в преддверии крупных спортивных событий», – сообщили в пресс-службе БК «Фонбет».
В компании отметили, что в случае успеха такие атаки приводят к существенным финансовым убыткам легальных букмекеров.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Коммерсантъ»
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