9.00 – игрок сборной России забьет 5 мячей в одном матче до конца отстранения от официальных турниров

Букмекеры начали принимать ставки на пента-трик игроков сборной России.

«Тенниси» открыл специальную линию на то, что любой футболист сборной России забьет 5+ голов в одном матче до конца отстранения от официальных турниров.

Команда Валерия Карпина не проводит официальные матчи с 2021 года.

В июне сборная России сыграла вничью с командой Нигерии (1:1) и обыграла сборную Беларуси (4:1).

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