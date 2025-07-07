9.00 – игрок сборной России забьет 5 мячей в одном матче до конца отстранения от официальных турниров
Букмекеры начали принимать ставки на пента-трик игроков сборной России.
«Тенниси» открыл специальную линию на то, что любой футболист сборной России забьет 5+ голов в одном матче до конца отстранения от официальных турниров.
Команда Валерия Карпина не проводит официальные матчи с 2021 года.
В июне сборная России сыграла вничью с командой Нигерии (1:1) и обыграла сборную Беларуси (4:1).
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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