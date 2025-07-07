PARI обошел «Фонбет» и стал лидером среди российских БК по числу быстрых игр (Sportclan)

PARI стал лидером среди российских букмекерских компаний по количеству быстрых игр на сайте, сообщает Sportclan.

На сайте и в приложении букмекера представлено 20 быстрых игр – лучший показатель на российском рынке. «Фонбет» опустился на второе место по количеству быстрых игр (19), BetBoom (18) замыкает топ-3.

Теперь «быстрые игры» не представлены только у одного букмекера на российском рынке – «Балтбет».

По данным ЕРАИ, доля быстрых игр в общем объеме ставок у российских букмекеров в 2024 году оценивалась в 15%.

«Быстрые игры» – это соревнования, где действие, на которое принимается ставка, может занять от нескольких минут до нескольких секунд.

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