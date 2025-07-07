Хюлькенберг впервые в карьере попал на подиум в «Ф-1». Перед гонкой на место немца в топ-3 давали 1500.00

Нико Хюлькенберг сенсационно занял третье место на Гран-при Великобритании.

37-летний немец завоевал первый подиум в карьере. Нико выступает в «Формуле-1» с 2010 года и являлся обладателем антирекорда – 238 Гран-при без призовых мест.

Хюлькенберг стартовал в «Сильверстоуне» с 19-й позиции. Перед гонкой на попадание немца в топ-3 давали коэффициент 1500.00 – менее 0,1% вероятности.

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