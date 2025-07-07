94 млн пользователей посетили сайты российских БК в июне. Трафик букмекеров упал почти на 8%

Трафик сайтов российских букмекеров упал почти на 8%.

По данным сервиса Similarweb, совокупный трафик сайтов российских букмекеров в июне составил 93,87 миллиона пользователей. По сравнению с маем посещаемость российских БК снизилась на 7,64%.

Лидером по объему трафика остался «Фонбет» – 32,75 млн пользователей в мае, что на 17,07% меньше, чем месяцем ранее. В топ-3 по трафику также вошли Winline (24,28 млн) и BetBoom (11,29 млн), который показал наибольший рост в процентном соотношении (+17,8%).

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