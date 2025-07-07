Синнер не проиграл ни одного сета на этом «Уимблдоне». 1.47 – обыграет Димитрова со счетом 3-0
Янник Синнер не отдал ни одного сета на этом «Уимблдоне».
Итальянский теннисист обыграл всех трех соперников (Нарди, Вукича и Мартинеса) на пути к 1/8 финал со счетом 3-0.
Кроме того, Синнер проиграл в этих матчах всего 17 геймов. Это наименьшее количество геймов, отданных на пути в 1/8 финала «Уимблдона» в мужском одиночном разряде за всю историю Открытой эры.
Букмекеры дают коэффициент 1.47 на то, что Синнер победит Григора Димитрова в 1/8 финала со счетом 3-0.
Матч состоится 7 июля, начало – в 19:00 мск.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости