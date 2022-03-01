Parimatch Россия объявляет о предстоящем ребрендинге

Букмекерская компания Parimatch Россия (ООО «БЕТРИНГ») проведет ребрендинг и продолжит работу в России под другим брендом. Уже в ближайшее время компания представит обновленный визуальный стиль и запустит кампанию по ребрендингу. О датах старта работы под новым именем будет объявлено дополнительно в ближайшее время.

Текущие клиенты Parimatch Россия увидят новый бренд раньше всех остальных.

ООО «БЕТРИНГ» — российская компания, которая оперирует на основании лицензии ФНС на осуществление деятельности в области азартных игр. С 2016 года компания работала в России под брендом Parimatch, права на использование которого были переданы ей холдингом Parimatch Tech. ООО «БЕТРИНГ» продолжит работу в привычном формате с применением самых эффективных и привычных инструментов продвижения бренда в России. Состав акционеров компании не меняется, смена названия никак не отразится на текущей работе с ключевыми партнерами компании.

За время оперирования в России компания стала одной из самых быстрорастущих в беттинг-индустрии России. ООО «БЕТРИНГ» — один из лидеров индустрии, компания продолжает наращивать свое присутствие в спортивном маркетинге, заключая партнерские соглашения с самыми сильными брендами в мире спорта.

«В текущих реалиях мы оперативно приняли решение о смене бренда в России. Мы продолжим следовать текущим курсом и продолжим оперирование под новым названием. В самое ближайшее время мы выступим с обновленной коммуникацией и на старте работы порадуем наших клиентов новыми акциями и уникальными предложениями. Все обязательства перед клиентами компания продолжает выполнять в полном объеме, все средства и балансы остаются актуальными, компания обеспечивает всю необходимую поддержку», — прокомментировал Дмитрий Сергеев, председатель совета директоров Parimatch Россия.

«Премиальный сервис, персонализированный подход, яркие коммуникации — те базовые принципы, на которых мы планируем выстраивать работу вокруг нового бренда, который наши клиенты увидят первыми в самое ближайшее время», — прокомментировал Руслан Медведь, СЕО Parimatch Россия.