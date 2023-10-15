«Если бы поехали на ЧМ – 100% боролись бы за золотые медали». Игрок сборной России Котенев о недопуске

Игрок сборной России по пляжному футболу заявил, что команда могла бы выиграть ЧМ.

Турнир пройдет в Дубае 15-25 февраля 2024 года. Российская команда не допущена к участию.

«В феврале будет чемпионат мира в Дубае. Мы бы точно поборолись за золото, во многих командах перестройка в сборных. Наша команда уже прошла перестройки. Если бы поехали на ЧМ – 100% боролись бы за золотые медали», – сказал игрок пляжного «Спартак» и сборной России Андрей Котенев.

Также Котенев оценил итоги Московского международного кубка по пляжному футболу, где «Спартак» занял третье место.

«Для нас это третий матч за третье место в этом году. По эмоциям – достаточно буднично, лично для меня, есть опустошение после вчерашнего поражения.

Турнир каждый год проходит на классном уровне. Всегда приятно завершить сезон международным турнирном, отдыхаешь от чемпионата России. По уровню команд нельзя сравнить с большими международными турнирами, сейчас нельзя собрать самые топовые команды, а по уровню организации – похоже, все красиво, здорово», – отметил Котенев.