«Турнир показывает, что Россия не в изоляции». Президент пляжного ФК ЦСКА о Московском кубке с участием Беларуси, Ирана, Сенегала и Казахстана

Теги Матч ТВ ЦСКА Московский международный кубок Пляжный футбол

12-15 октября на «ЦСКА Арене» пройдет Московский международный Кубок по пляжному футболу.

В соревнованиях примут участие восемь команд из России, Беларуси, Ирана, Сенегала и Казахстана.

О предстоящем турнире рассказал президент пляжного футбольного клуба ЦСКА Денис Верховский.

«Нечасто в последние годы говорим о первом месте. Здесь и сейчас мы приложили усилия, чтобы побороться за трофеи в этом году. Сезон был тяжелый, с потерями, конфликтами, утратами. Хотим реабилитироваться перед болельщиками, ожидаем их в большом количестве.

Большой поклон организаторам. По сути, здесь будут лучшие игроки мира. Турнир представительный, собираемся и хотим бороться в финале.

В этом году у нас интересная группа, суперсоперники. Большая удача, что ни одного проходного матча нет. Каждая встреча будет до последней секунды будет хранить интригу, никаких разогревов и недооценок.

Проведение данного турнира показывает всему миру, что Россия не в изоляции, люди едут. У нас высокий уровень пляжного футбола», — сказал Верховский.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sobachkin
Ахаха фантазировать он умеет и повестку рассказать, что прям мы нужны...кому-то
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Savardus
Что ж Вы КНДР и Эритрею не позвали?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий