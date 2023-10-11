«Турнир показывает, что Россия не в изоляции». Президент пляжного ФК ЦСКА о Московском кубке с участием Беларуси, Ирана, Сенегала и Казахстана

12-15 октября на «ЦСКА Арене» пройдет Московский международный Кубок по пляжному футболу.

В соревнованиях примут участие восемь команд из России, Беларуси, Ирана, Сенегала и Казахстана.

О предстоящем турнире рассказал президент пляжного футбольного клуба ЦСКА Денис Верховский.

«Нечасто в последние годы говорим о первом месте. Здесь и сейчас мы приложили усилия, чтобы побороться за трофеи в этом году. Сезон был тяжелый, с потерями, конфликтами, утратами. Хотим реабилитироваться перед болельщиками, ожидаем их в большом количестве.

Большой поклон организаторам. По сути, здесь будут лучшие игроки мира. Турнир представительный, собираемся и хотим бороться в финале.

В этом году у нас интересная группа, суперсоперники. Большая удача, что ни одного проходного матча нет. Каждая встреча будет до последней секунды будет хранить интригу, никаких разогревов и недооценок.

Проведение данного турнира показывает всему миру, что Россия не в изоляции, люди едут. У нас высокий уровень пляжного футбола», — сказал Верховский.